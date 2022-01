경찰, 한밤 중 돌연 해고 통보 웨딩업체 대표 조사

[아시아경제 이정윤 기자] 심야에 돌연 직원들에게 해고를 통보하고 연락이 끊긴 것으로 알려진 서울 강남구 신사동의 대형 웨딩플래닝 업체 대표가 경찰에 출석해 조사를 받은 것으로 확인됐다.

11일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 전날 사기 혐의를 받는 A씨를 소환해 피의자 신분으로 조사를 했다.

지난달 30일 밤 A씨는 업체 직원인 웨딩플래너들에게 "지속된 코로나19 상황으로 인한 자금난으로 파산하게 됐다"며 해고를 통보한 뒤 고객들의 계약금을 가로챈 혐의를 받는다. 예비 신혼부부마다 피해금액은 다른데 수십만원에서 수백만원에 이르는 것으로 전해졌다. 현재까지 경찰이 파악한 피해자는 총 260여 명인 것으로 전해졌으나 그 수는 계속해서 늘고 있는 것으로 전해졌다.

지난달 31일 피해자들로부터 최초 고소장을 접수한 강남경찰서는 정식 수사에 착수한 뒤 고소인 조사도 계속 진행 중이다. 피해를 주장하는 예비부부들이 청와대 국민청원에 올린 '웨딩업계의 소비자 우롱을 막아주십시오. 가격표시제 의무화해야 합니다'라는 제목의 청원글은 2000명 넘게 동의를 받기도 했다.

