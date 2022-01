안철수 "국민연금 2055년이면 고갈…연금 못 받는 일 없도록 개혁해야"

[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] 안철수 국민의힘 대선후보는 11일 연금 개혁의 필요성을 역설했다. 4대 공적연금을 국민연금과 동일 기준으로 일원화 필요성을 강조했다.

안 후보는 이날 한국기자협회 초청 토론회에 참석한 자리에서 "국민연금은 2055년이면 고갈된다"며 "1995년생이 평생 국민연금을 내고 받을 나이가 되면 국가에서 지급할 돈이 없게 된다"고 지적했다. 이어 "더 나아가 2088년이 되면 국민연금 누적적자가 1경7000조원이 되는 데 이걸 그대로 두는 것은 범죄행위"라고 꼬집었다.

안 후보는 "일본은 (연금의 경우) 100년을 추계하는데, 100년 뒤 자손들도 받을 수 있는지 체크하고 우리도 그런 구조로 바뀌도록 노력해야 한다"고 주장했다. 그는 "공무원 연금과 군인연금은 국민 세금으로 적자를 메워주는 중"이라며 "국민은 연금을 받을 수 없는데 공무원 연금은 세금으로 해준다면 국민과 공무원의 골이 깊어질 것"이라고 진단했다.

안 후보는 "일본에서 2015년부터 시행했던 것처럼 동일연금 기준으로 모든 연금을 통일하자"면서도 "조건은 공무원이 조금 더 내니까 그들은 지금까지 낸 것에 대해서는 인정하는 게 맞고 국민연금공단과 공무원연금공단 등의 조직을 합치는 것은 반대한다"고 했다.

연금개혁 설득방안과 관련해서는 "연금생활자들은 사망 때까지 받아야 하는데, 국가재정 상황이 나빠져 연금이 반으로 줄거나 받지 못하는 상황이 오게 되면 안 되기 때문에 개혁이 필요하다고 설득한다면 설득할 수 있다고 본다"고 했다.

