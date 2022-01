경남도의회, ‘인사권 독립 원년’ 의회사무처 직원 126명 임용장 수여

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남도의회는 11일 인사권 독립 원년을 기념해 의회사무처 사무직원 126명의 임용장을 수여했다.

그간 경남도의회는 13일부터 시행되는 지방자치법 개정에 따른 인사권 독립을 준비하기 위해 자치의회준비TF를 구성해 운영했다.

TF는 조직체계를 정비해 소통홍보담당관, 소통담당, 인사교육담당, 청사관리담당을 신설하고 직원 17명을 증원했다. 또 인사 관련 자치법규 제·개정, 근무 및 도민 소통 공간 확보를 위한 청사증축 추진, 우수인력확보를 위한 사무직원 선발을 세밀하게 추진했다.

이로써 경남도의회는 인사권 독립에 맞춘 조직·인력·제도·근무환경 조성의 기틀이 마련했다.

김하용 의장은 “우리 도의회가 도민의 대의기관으로서 역할을 다할 수 있도록 항상 적극적인 자세로 사명감을 가지고, 오직 도민의 관점에서 경남발전을 위해 무슨 일을 할 것인지 고민하고 각오를 새롭게 다져주길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr