[아시아경제 정동훈 기자] 술에 취해 버스 기사를 폭행한 40대 남성이 현행범으로 붙잡혔다.

11일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 전날 오후10시50분께 마포구 지하철2호선 신촌역 인근에서 술 취한 상태로 버스를 타려다 이를 제지하는 기사를 폭행한 혐의(상해)로 40대 남성을 현행범 체포했다.

폭행을 당한 기사는 얼굴 부위에 상처가 난 것으로 알려졌다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석하며 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.

