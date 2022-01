[포토] 전화로 백신접종 확인하는 ‘080 안심콜’

[아시아경제 윤동주 기자] 11일 경기도 고양시의 위치한 한 제과점을 찾은 한 시민이 '안심콜 방역패스'를 이용해 백신접종 여부를 확인하고 있다.

안심콜 방역패스는 고양시가 최초 도입한 ‘안심콜 출입관리시스템’으로 노인 등 정보취약계층이 사용에 어려움을 겪고 있는 QR코드인증의 문제점의 대안으로 전화 한 통으로 백신접종 여부를 확인할수 있는 서비스이다.

고양시는 '안심콜 방역패스' 시범 서비스를 지난해 12월 말부터 시행하고 있다.

