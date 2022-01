여야, 2월 추경 임시회 논의했지만 '빈손'…특검 논의도 '평행선'

[아시아경제 나주석 기자] 여야는 추가경정예산 편성 등을 위한 임시국회 소집 등을 논의했으나 합의점을 찾지 못했다. 여당은 추경을 논의하기 위한 임시회 일정을 확정을 짓자는 입장이지만 야당은 정부의 추경 입장이 정해지지도 않았는데 임시회 일정을 잡는 건 적절치 않다는 것이다. 대장동 특검 등에 있어서도 여야는 입장 차이를 좁히지 못하고 여전히 평행선을 달렸다.

11일 한병도 더불어민주당 원내수석부대표와 추경호 국민의힘 원내수석부대표는 국회에서 만나 임시회 의사일정 등을 협의했다. 한 수석부대표는 "2월 임시회를 열어 코로나19 관련 추경 등에 대해 논의하자고 얘기했다"면서 "국민의힘에서는 추경이 편성되면 그때 검토하자며 임시회 소집에 대해 부정적인 입장이었다"고 밝혔다.

추 수석부대표는 "아직 정부에서 (추경을) 할지, 안 할지 방침도 정해진 바가 없고 알려진 바도 없고 국회에 오지 않았는데 그 환상을 두고 처리를 위한 일정을 잡는다는 것은 적절치 않다"고 설명했다. 이어 "오늘까지 법안심사 등을 통해 시급한 현안 법안도 계류되어 있는 게 없다"며 "정부가 추경 필요성 인식하고 방침 정하고 추경안 편성해서 국회에 제출한다면 바로 추경한 심사를 위한 의사일정 협의를 하겠다"면서 "정부가 추경 편성에 미온적이니까 야당을 들러리 세워서 함께 여야가 겁박하려고 하는 행태는 대단히 부적절하다"고 했다.

특검과 관련해 추 원내수석부대표는 "특검법 처리에 협조해달라고 여당에 요청했는데 여당은 거기에 부정적이고 상설특검 얘기를 반복적으로 하고 있다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr