경찰, 2천억 횡령 오스템임플란트 직원 父 동선 추적 중

자택 주변 CC(폐쇄회로) TV와 차량 동선 파악 중 ‥ 행방 묘연

[아시아경제 라영철 기자] 회삿돈 2200억 원대 횡령 혐의로 오스템임플란트 재무팀장 이 모(45) 씨가 경찰에 구속된 가운데 11일 이 씨의 아버지(69)가 유서를 남긴 뒤 실종돼 경찰이 동선을 추적 중이다.

경기 파주경찰서에 따르면 이날 오전 7시쯤 이 씨의 아버지가 극단적 선택을 암시하는 글을 남기고 집을 나갔다는 신고를 가족으로부터 접수하고 자택 주변 CC(폐쇄회로) TV와 차량 동선 등을 조사하고 있다.

이 씨의 아버지는 휴대전화 유심칩을 경찰에 압수당해 휴대전화 추적은 불가능한 상태로 알려졌다.

앞서 경찰은 전날(10일) 이 씨 아버지 집 등 3곳을 압수수색 해 이 씨의 아버지 집에서 횡령한 돈으로 사들인 1kg 금괴 254개를 찾아내 압수했다.

이 씨 아버지는 압수수색 당시에 혐의를 부인한 것으로 전해졌으며, 금괴 은닉을 도운 혐의로 입건돼 이날 경찰 조사를 앞두고 있었던 것으로 전해졌다.

한편 오스템임플란트 측은 이 씨 아내, 여동생, 처제 부부 등도 범죄수익 은닉 혐의로 고소한 상태다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr