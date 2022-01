경남교육청, 아이톡톡·스마트단말기 활용 맞춤형 연수

교육주체 역량 높여 미래 교육 패러다임 이룰 것

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남교육청이 미래 교육환경 변화에 대비해 교원·학부모를 총망라한 맞춤형 연수에 돌입했다.

‘학교 운영’과 ‘수업 혁신 방법’을 내용으로 11일부터 27일까지 6회에 걸쳐 교원, 교육 전문직원, 학부모 등 2000여명을 대상으로 진행한다.

연수에선 빅데이터·AI 플랫폼 아이톡톡과 전 학생들에게 보급되는 스마트단말기가 활용된다. 미래 교육의 핵심인 온·오프라인 연계교육과 인공지능 활용 교육의 역량을 높이는 게 목표다.

경남교육청은 전국에서 가장 빠르게 빅데이터·AI 플랫폼 아이톡톡을 개발했다. 또 학생 1인당 스마트단말기 1대씩 보급하고 무선 인터넷 공유기(AP) 기반의 미래 교육 환경을 구축하고 있다.

지난해 12월부터 올해 2월까지 진행되는 기초이해 연수는 학교 특성과 교원 이해 수준에 맞춰 진행된다. 998개 학교에서 총 740여회 운영한다.

이번 연수는 교육공동체 주체별 역량 강화를 위해 4시간 체험·실습 프로그램으로 진행된다.

전문직원과 학교관리자는 미래 교육으로 나아가는 경남교육의 비전과 학교 운영 지원 방향에 관해 의견을 나눈다. 업무 담당 교사는 아이톡톡과 스마트단말기를 활용한 수업과 스마트단말기 관리 방안 등에 대해 실습한다.

경남교육청은 미래 교육의 새로운 시도에 대한 학부모 공감대 형성을 위해 각 교육지원청마다 ‘학부모 맞춤 연수 프로그램’을 운영하고 있다.

박종훈 교육감은 “교육 주체들의 역량을 키우고 소통하는 과정이 풍성해지고 각자 전문성 발현과 교류 성과가 수업 혁신으로 이어질 때 새로운 미래 교육 패러다임을 완성할 수 있다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr