[아시아경제 유병돈 기자] 좀비 영화를 흉내내려 거리에서 흉기를 들고 다닌 20대가 경찰에 현행범 체포됐다.

서울 관악경찰서는 경범죄 처벌법 위반(흉기 은닉 휴대) 혐의로 20대 남성 A씨를 조사 중이라고 11일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 0시5분께 흉기를 소지한 채 관악구에 있는 자신의 주거지 인근 거리를 배회한 혐의를 받고 있다.

A씨 여자친구의 신고로 출동한 경찰은 주거지 인근에서 술에 취한 상태인 A씨를 붙잡았다.

경찰 조사결과 A씨는 좀비 영화를 보고 심취해 이 같은 일을 벌인 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "A씨가 체포 전후 범죄가 될 만한 행동을 더 했는지 조사할 것"이라고 말했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr