文대통령 "해외로 나가지 않아도 신산업 경쟁력 키울 수 있어" (종합)

'구미형 일자리' 공장 착공식 참석…"구미산단과 배터리 산업 도약하는 획기적 전기"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 11일 경북 구미컨벤션센터에서 열린 ‘구미형 일자리(LG BCM) 공장 착공식’에 참석해 "노·사·민·정이 서로 조금씩 양보하고 힘을 모으면 굳이 해외로 나가지 않고 국내 투자를 통해서도 얼마든지 신산업의 경쟁력을 키울 수 있다는 것을 보여 주었다"고 평가했다.

문 대통령은 "이제 구미국가산업단지 하이테크밸리에 3년간 4754억원의 투자가 이루어지고, 국내 최대 배터리 양극재 공장이 들어선다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "2024년에 양산에 돌입해 2026년까지 현재 우리나라 양극재 생산능력의 40%에 달하는 연간 6만t까지 생산량을 확대할 계획"이라며 "구미산단과 대한민국 배터리 산업이 새롭게 도약하는 획기적 전기가 마련될 것"이라고 기대했다.

문 대통령은 "이제 구미산단의 힘찬 부활은 분명 일자리를 통해 더욱 뚜렷해질 것"이라며 "정부 역시 지자체와 함께 전폭적으로 지원하겠다"고 다짐했다.

문 대통령은 "산단부지를 50년간 무상 임대하고, 575억원의 지방투자촉진보조금을 제공하겠다"면서 "이번 투자로 8200개가 넘는 일자리 생겨난다. 지역 청년들이 자라난 곳에서 꿈을 펼치게 될 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "마이스터고, 금오공대를 비롯한 지역 교육기관들도 산학 협력 프로그램을 운영해 힘을 보탤 것이다. LG화학과 지자체가 함께 100억원 규모의 ESG펀드, 60억원의 협력기금을 조성한다. 중소기업의 작업환경 개선과 친환경 전환 속도를 높이는 마중물이 될 것"이라고 설명했다.

문 대통령은 "대한민국도 구미형 일자리와 함께 글로벌 공급망 경쟁의 핵심 중 하나인 배터리 산업에서 한걸음 더 앞서 나갈 것"이라며 "배터리 공급망 경쟁에서 확실한 우위를 차지하기 위해 핵심소재와 부품의 자립도를 높여야 한다"고 주문했다.

문 대통령은 "양극재는 배터리 제조원가의 40%를 차지하는 가장 중요한 소재이지만 현재 국내 수요의 절반을 수입에 의존하고 있다. 구미형 일자리 공장에서 생산될 6만톤의 양극재는 전기차 50만대를 만들 수 있는 양으로 양극재 해외 의존도를 크게 낮추게 될 것"이라고 전망했다.

문 대통령은 "경북지역은 배터리산업 생태계의 중심으로 발돋움하고, 대한민국은 세계 배터리 공급망을 주도하게 될 것"이라며 "구미형 일자리가 또 한번 생상형 지역일자리의 성공 사례를 쓰게 되기를 바란다. 정부도 힘껏 뒷받침하겠다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr