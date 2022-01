공공기관 사업장 작년 산재 사망자 35명…"재발 막아야"

고용부, 중대재해 다발 공공기관 간담회



화학업종 2016~2020년 142명 사망

"자율점검표 제작·배포"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 고용노동부는 11일 세종시 산업재해보상보험재심사위원회에서 한국농어촌공사, 한국도로공사, 한국철도공사 등 주요 공공기관 및 KT와 간담회를 했다고 밝혔다. 간담회는 오는 27일 중대재해처벌법 시행을 앞두고 그동안 근로자 사망 등 중대재해가 많이 발생한 주요 공공기관을 대상으로 사고 예방을 당부하기 위해 마련됐다.

2016~2021년 6년간 공공기관 발주·수행사업의 산업재해 사고 사망자는 244명이다. 지난해에만 35명이 숨졌다. 농어촌공사, 도로공사, 철도공사 등 간담회 참석 기관의 발주·수행사업에선 같은 기간 64명(전체의 26%)의 사망자가 발생했다. KT는 3대 통신사(KT·SK텔레콤·LG유플러스) 중 산재 사망자가 특히 많아 간담회에 참석하게 됐다. 2016~2021년 3대 통신사가 발주·수행한 사업의 산재 사고 사망자는 32명이고, 22명(69%)은 KT와 관련이 있다. 고용부는 "안전한 일터에 대한 기대가 높은 만큼 공공기관이 모범을 보여야 한다"며 "법 준비 상황을 면밀히 살펴보고 기존에 발생한 사고의 원인을 철저히 분석해 유사한 사고가 재발하지 않도록 최선을 다해달라"고 당부했다.

한편 고용부와 한국산업안전보건공단은 화학업종 중소기업을 위한 안전보건 관리 체계 자율점검표를 만들어 배포했다. 화학업종은 대형 화재·폭발 사고로 이어질 수 있는 많은 양의 인화성 물질을 제조·취급한다. 2016~2020년 화학업종에서 발생한 사고 사망자는 142명이다. 사고 유형별로 살펴보면 끼임 46명, 폭발·파열 32명, 떨어짐 22명 등이다. 자율점검표엔 ▲ 최고경영자의 리더십 ▲ 현장 근로자의 참여 ▲ 위험 요인 파악 등 핵심 요소별 점검 항목과 위험요인별 세부 점검 항목이 담겼다.

권기섭 고용부 산업안전보건본부장은 "화학업종에서 사고가 나면 많은 노동자의 인명 피해와 인근 지역 주민의 각종 피해가 발생한다"며 "자율점검표를 활용해 안전하게 작업해달라"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr