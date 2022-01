윤석열 "모든 신생아 부모에게 1년간 매월 100만원씩 지급하겠다"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 11일 아이가 태어나면 부모에게 1년간 매월 100만원씩 지급하는 내용의 ‘부모급여’ 도입을 공약했다. 윤 후보는 코로나19 극복과 저성장-저출생-양극화 극복, 부동산 문제 해결 등의 대응 방향을 제시했다.

윤 후보는 이날 서울시 성동구 소재의 폐공장을 활용한 카페에서 신년기자회견을 통해 "아이 갖기를 원하는 국민을 지원하기 위해 전국민을 대상으로 ‘부모급여’를 도입하겠다"면서 "아이가 태어나면 1년간 매월 100만원의 정액 급여를 받도록 하겠다"고 말했다. 저출생 대책으로는 이외에도 아동·가족·인구 등 사회문제를 다루는 신설 부처 추진 등이 제시됐다. 앞서 윤 후보는 여성가족부 해체를 공약한 바 있다.

윤 후보는 경제 성장과 관련해 "‘공정 혁신경제’로 우리 경제의 성장 잠재력과 일자리 창출 능력을 두 배로 높이겠다"고 말했다. 그는 기자들과 질의응답을 통해 "목표치가 중요한 것은 아니다"면서도 "약 2% 정도로 보는 잠재성장률이 4%로 올라갈 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 코로나19 대응과 관련해 "‘필수의료 국가책임제’를 도입하겠다"면서 "더 큰 의료적 재앙이 닥치더라도 중환자실, 응급실이 부족해 국민이 발을 동동 구르며 피눈물을 흘리지 않도록 할 것"이라고 약속했다. 아울러 "중증외상센터, 분만실, 신생아실, 노인성 질환 치료시설에도 국민건강권 확보 차원에서 공공정책 수가를 순차적으로 도입하겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 코로나19로 고통받는 자영업자를 위해 임대료를 임대인, 임차인, 국가가 1/3씩 나누어 분담하는 ‘임대료 나눔제’를 도입 등도 약속했다.

부동산 대책과 관련해서는 앞서 밝혀왔던 것처럼 부동산 규제 완화를 통한 물량 공급과 원가 주택 30만호·역세권 첫 집 주택 20만호 공급 등을 제시했다. 이외에도 "탄소중립 에너지전환 30년 계획을 수립하겠다"면서 "원전을 더욱 안전하게 만들어서 적정수준으로 관리하겠다"고 말했다.

