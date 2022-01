쌍용차, 뉴 렉스턴 스포츠&칸 시승 이벤트 진행

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차가 상품성을 업그레이드한 픽업트럭 '뉴 렉스턴 스포츠&칸'을 직접 체험해 볼 수 있는 시승 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

뉴 렉스턴 스포츠&칸에는 강력해진 파워트레인과 16가지 첨단 주행한전 보조시스템(ADAS) 적용은 물론 국내 픽업 모델 최초의 커넥티드카 시스템 인포콘 등 수입 픽업트럭과 견줄 수 있는 안전 및 편의 사양 등이 적용돼 운전자와 동승객의 안전과 즐거움을 선사한다.

뉴 렉스턴 스포츠&칸 시승 이벤트는 다음달 22일까지 응모한 고객들 중 추첨을 통해 매주 5팀, 총 15개 팀을 대상으로 3박4일 시승 기회를 제공한다. 시승고객 전원에게 주유상품권 5만원권을 제공한다.

쌍용차는 시승 후기를 작성해 뉴 렉스턴 스포츠&칸의 매력을 알리는 고객들을 위한 선물도 준비했다고 설명했다. 시승 종료 후 시승 후기를 본인의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 통해 업로드하고 해당 인터넷주소(URL)를 이벤트 페이지에 등록하면 되고 우수 후기를 선정해 뉴 렉스턴 스포츠 다이캐스트(5명)를 증정한다

