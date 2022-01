트러스톤운용 "BYC 이사진 입장, 구체적 답 없어 아쉬워"

BYC경영진, 적절한 조치 취하겠다는 입장 표명

“요구사항에 대한 구체적인 답 직접 들을 것”

[아시아경제 이민지 기자] 트러스톤운용은 주주서한에 대한 BYC경영진이 제안을 신중히 검토하고 그에 따라 적절한 조치를 취하겠다는 입장을 표명했다고 11일 밝혔다.

트러스톤운용은 지난달 23일 보유중인 BYC지분의 투자목적을 경영참여로 변경공시한데 이어 지난달 24일에는 BYC이사진 앞으로 주주서한을 보냈다. 이 주주서한에는 △실적에 악영향을 주는 내부거래감소 △유동성확대 △합리적인 배당정책수립 △정기적인 IR계획 수립 △무수익 부동산자산의 효율적 활용방안을 시장과 소통 등 5가지 요구에 대해 지난 10일까지 회사의 입장을 밝혀달라는 내용이 담겨있었다.

트러스톤운용은 “BYC경영진이 우리가 정한 기한에 맞춰 답변서를 보내왔고 우리가 주주서한에서 밝힌 요구에 대해 적절한 조치를 취하겠다고 답한 점은 긍정적이지만 5가지 요구사항에 대해 구체적인 답이 빠진 점은 많이 아쉽다”고 말했다.

이어 회사 측은 “답변서에서 적절한 조치를 취하겠다고 한만큼 BYC 이사진이 앞으로 어떤 변화를 할 계획을 갖고 있는지 설명을 듣는 자리를 가질 예정”이라고 덧붙였다. 트러스톤운용은 BYC 이사진이 이 자리에서도 구체적인 방안을 제시하지 않을 경우 트러스톤자산운용은 주주제안내용이 제대로 실행될 수 있는지 점검하기 위해 회계장부 및 이사회의사록 열람청구 등 제반 조치를 취할 방침이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr