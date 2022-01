소비자원 "난방텐트 사용시 내부 온도 3℃ 높아져"

난방텐트 7개 제품 '보온효과·에너지절감·내구성·안전성' 시험·평가

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 추운 겨울철 실내에 난방텐트 설치시 내부공기 온도가 3℃ 높아져 에너지 절감효과가 있는 것으로 나타났다.

11일 한국소비자원은 난방텐트 브랜드 7개 제품을 대상으로 보온효과와 에너지절감, 내구성, 안전성 등을 시험·평가한 결과를 공개했다.

시험 결과에 따르면 실제와 유사한 수면 환경(20℃·토퍼·이불·잠옷 조건)에서 보온성을 측정한 결과 핵심 성능인 보온효과는 데코뷰(프리미엄)와 따뜻한집(리얼패브릭), 따수미(패브릭), 따숲(프리미엄), 베베데코(베리 원터치), 알프랑(럭셔리), 카즈미(프리미엄 패브릭) 등 7개 제품 모두 우수했다.

실내온도 20℃에서 전기장판을 사용할 때 텐트를 설치하면 내부 공기 온도는 약 23℃로 텐트를 사용하지 않을 때에 비해 3℃ 정도 더 높아져서 난방 온도조절을 통한 에너지 절감 효과를 얻을 수 있다. 실내온도를 1℃를 낮추면 난방비 7%가 절감되고 이산화탄소 배출량을 10% 줄일 수 있다.

난방텐트를 지지하는 프레임의 튼튼한 정도인 프레임강도와 난방텐트의 천을 당겨 끊어지는 힘(인장)과 찢어지는 힘(인열)에 견디는 정도는 제품에 따라 차이가 있었다. 프레임강도는 따수미(패브릭)와 알프랑(럭셔리), 카즈미(프리미엄 패브릭) 등 3개 제품이 상대적으로 우수했다.

다만 시험대상 7개 제품 모두 '전기용품 및 생활용품 안전관리법'에 따른 표시사항을 일부 누락하는 등 표시사항 개선이 필요했다. 6개 업체(단종 1개 제외)는 제품표시를 개선할 예정이다.

소비자원 관계자는 "보온효과는 모든 제품이 우수했고, 난방텐트를 사용하면 그렇지 않을 때보다 내부의 공기 온도가 약 3℃ 높아져 에너지 절감효과가 있는 것으로 나타났다"며 "하지만 프레임강도와 천의 인장·인열강도는 제품에 따라 차이가 있고, 시험대상 모두 표시사항을 누락하고 있어 개선이 필요했다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr