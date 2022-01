[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 11일 동해상으로 미상의 발사체를 발사했다. 지난 5일 자강도 일대에서 탄도미사일 1발을 발사한 지 엿새 만이자 새해 두 번째 무력 시위다.

합동참모본부는 이날 오전 출입기자단에 문자를 보내 "북한이 오전 7시 27분경 내륙에서 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체 1발을 발사했으며 한미 정보당국은 사거리와 고도 등 제원을 분석 중"이라고 밝혔다. 일본 해상보안청도 이날 북한이 탄도미사일을 발사했을 가능성이 있다고 발표했다.

이날 북한이 발사한 미사일이 지난 번 것과 비슷한 음속 5배 속도로 비행했다면 한미 연합군에 큰 위협이 될 수 있다. 극초음속미사일은 요격이 어려워 한반도 안보 지형이 크게 흔들릴 수도 있기 때문이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr