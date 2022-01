중기부, 중소기업·소상공인 지원사업 설명회 개최

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 중소기업과 소상공인을 대상으로 '2022년도 중소기업 지원사업 설명회'를 개최한다고 밝혔다.

설명회는 12일부터 다음달 11일까지 전국 140여 곳에서 개최되며, 올해는 온라인으로만 진행했던 지난해와 달리 인터넷 사용이 익숙하지 않은 정책 수요자들을 위한 현장 설명회도 병행해 진행된다.

'온라인 분야별 설명회'는 중소기업·소상공인 등 정책 수요자들은 온라인 분야별 설명회를 활용해 중기부 주요사업에 대한 정보를 언제 어디서나 시청할 수 있다.

관심있는 기업인들은 각 분야별 동영상 시청을 통해 사업 담당자가 직접 설명하는 사업별 주요 내용, 달라지는 제도, 참여 방법 등 정보를 확인할 수 있다.

온라인 분야별 설명회 동영상은 12일부터 다음달 3일까지 매주 2편(수·금)씩 오후 2시에 유튜브 채널 ' 중소벤처기업부'와 기업마당 누리집에 상시 게시된다.

'찾아가는 시책설명회'는 중소기업 지원사업에 대한 자세한 정보가 필요할 경우 12일부터 다음달 11일까지 지방중기청과 지방고용노동청, 소상공인시장진흥공단 등이 함께 진행하는 '찾아가는 시책설명회'에 참여하면 된다.

다만, 찾아가는 시책설명회는 사회적 거리두기 단계와 지역별 방역지침 등을 종합적으로 고려해 지방중기청 판단하에 온오프라인 방식으로 탄력적으로 개최한다.

관심 있는 정책수요자(일반기업인, 소상공인·전통시장, 산업단지, 업종별 협단체 등)는 별도 신청 없이 누구나 참석할 수 있다. 현장 설명회에 참여하면 '2022년 중소기업 지원사업' 책자를 무료로 받을 수 있으며, 이 책자는 기업마당·중소벤처기업부 누리집에서도 내려받을 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr