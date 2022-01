[부고] 김수경(현대백화점 상무)씨 부친상

▲김성진(전 숭실대 총장)씨 별세, 장정균씨 남편상, 김윤경·김혜경(인제대 교수)·김용정(KAIST 교수)·김수경(현대백화점 상무)씨 부친상, 백도형(숭실대 교수)씨 장인상, 남부미씨 시부상 = 10일 오후 2시 58분, 서울아산병원 31호실(11일 오후 2시 입실 예정), 발인 13일 오전, 장지 천안 공원묘원.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.