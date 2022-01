◇부서장급

<이 동>

▲기획부 권기남 ▲총무부 임형욱 ▲보안평가부 이만호 ▲DT대응지원부 김제광 ▲자율보안부 조규민 ▲감사실 김창기

<직책 부여>

▲금융보안관제센터 김영태 ▲침해대응부 정규원 ▲데이터혁신센터 오중효 ▲금융보안교육센터 이찬웅

◇수석팀장

▲보안연구부 금융혁신지원팀 김성웅 ▲금융보안관제센터 사이버대응기획팀 이주호 ▲보안평가부 보안평가총괄팀 정재철 ▲보안평가부 보안평가2팀 오원겸 ▲자율보안부 자율보안기획팀 이수미

◇팀장

▲총무부 업무지원팀 최기룡 ▲금융보안관제센터 보안관제팀 유정각 ▲금융보안관제센터 모바일보안팀 황종모 ▲침해대응부 침해위협분석팀 장운영 ▲DT대응지원부 핀테크평가팀 권오도 ▲자율보안부 보안인증팀 이득기 ▲금융보안교육센터 교육전략팀 김태훈

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr