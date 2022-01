[클릭 e종목] “삼성바이오로직스, 컨센서스 하회하는 4Q 실적”

올해부터 다각화될 사업…mRNA 원료 의약품 생산 설비 가동 예정

대신증권 "삼성바이오로직스 목표주가 110만원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 836,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 844,000 2022.01.11 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"삼성바이오로직스, 4분기 실적 시장 기대치 소폭 하회 전망"외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아[증시 주간 전망] 올해 시작은 I,B,M과 함께 close 가 비용 증가로 인해 시장전망치(컨센서스)를 하회하는 지난해 4분기 실적을 거둘 것으로 점쳐진다. 다만 올해 상반기부터 메신저리보핵산(mRNA) 원료 의약품 생산 설비를 가동하는 등 사업 다각화에 나설 것으로 보인다.

11일 대신증권은 삼성바이오로직스의 지난해 4분기 매출을 전년 동기 대비 15% 증가한 4316억원, 영업이익을 같은 기간 38.8% 늘어난 1285억원으로 추정했다. 이는 각각의 컨센서스 대비 3.36%, 10.42% 하회하는 수준이다.

제품 구성군이 실적에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 제품 구성군이 늘어나고 생산 스케줄 때문에 3공장 가동률이 소폭 감소했다. 이는 매출에 악영향을 미친다. 아울러 비용이 증가하면서 영업이익률이 감소할 것으로 예상된다. 신사업과 연말 성과급 및 인력 증원에 따른 인건비 등으로 인해 지난해 4분기 영업이익률은 전 분기 대비 7.3%포인트 줄어든 29.8%로 추정된다.

다만 올해부턴 사업이 다각화될 것으로 관측된다. 올 상반기 mRNA 원료 의약품 생산 설비를 가동할 예정이다. 그린라이트 바이오 임상 시약이 공급되며 이는 하반기 실적에 반영될 것으로 기대된다.

4공장은 올해 하반기 부분 가동 및 내년 하반기 '우수의약품 제조·품질 관리 기준'(GMP) 인증이 완료된다면 완전 가동할 계획이다. 임윤진 대신증권 연구원은 “현재 20개 이상의 제품에 대한 물량을 협의 중이다”며 “4공장 완공에 앞서서 다수의 선수주를 확보할 것으로 기대된다”고 말했다.

아울러 삼성바이오로직스는 최근 송도 내 추가 토지매매 입찰에 참여하는 등 5, 6공장 증설에도 나서는 것으로 알려졌다. 향후 mRNA와 세포유전자치료제(CGT), 백신 등 신규 사업 진출 가속화 및 신규 사업 기반 실적 성장에 기여할 것으로 점쳐진다.

이에 대신증권은 삼성바이오로직스의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 110만원을 유지했다. 전일 종가는 83만6000원이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr