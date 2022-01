연중 가장 많은 화재 1월, 부주의가 최다 원인…담배꽁초 부주의 1위

1월 화재 사망자 35명으로 최다

화원방치에 따른 부주의 195건, 음식점 302건 화재

[아시아경제 임철영 기자] 1월은 연중 가장 많은 화재가 발생하고 인명피해도 사망자를 포함해 180명을 웃도는 것으로 나타났다.

11일 서울시 소방재난본부에 따르면 2016년부터 2020년까지 1월에 발생한 화재는 2795건이며 화재로 인한 사망자는 35명으로 집계됐다. 1월은 연중 가장 많은 화재가 발생한 달이었고 인명피해도 사망자를 포함해 185명으로 조사됐다.

화재 원인별로는 담배꽁초 방치 543건를 포함한 부주의로 인한 화재가 1560건으로 가장 많았고 모닥불 불씨 등 화재요인을 방치하여 발생한 화재도 195건이 발생했다.

부주의로 인한 화재에 이어 많이 발생한 화재는 전기 화재로 대상기간 중 660건이 발생했다. 전기 화재 중 전열기기 관련 화재는 248건으로 겨울철인 1월 중 전기장판?방석류 및 열선 등의 사용이 증가한 것이 주요 요인이다.

장소별로는 주거시설에서 발생한 화재가 1105건으로 가장 많았고 생활서비스 시설, 판매?업무시설 화재가 뒤를 이었다. 생활서비스 중 음식점(302건), 판매·업무시설 중 숙박시설(36건)의 화재가 일년 중 1월에 가장 많았다.

한편 2016년부터 2020년까지 1월 중 안전사고 관련 119출동은 5만 965건이었다. 특히 한파, 강설 등의 영향으로 인한 안전사고는 교통사고 2851건, 동파 피해 1800건, 고드름 안전조치 1494건 등으로 나타났으며 세가지 유형 모두 연중 1월에 가장 많이 발생했다.

최태영 서울소방재난본부장은 “임인년(壬寅年) 새해에는 안전에 대한 더 많은 관심과 실천을 당부드린다”며 “서울소방은 시민의 생명 보호를 위한 안전지킴이 역할에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

