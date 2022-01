▲이강철 씨 별세, 이남재(전 광주광역시 정무수석 보좌관)씨 부친상=10일 오전, 광주 VIP 장례타운 201호, 발인 12일 오전.

