현대해상, 간·폐질환 보장하는 퓨리케어보험 출시

업계 최초로 신체 정화기능(purify)을 담당하는 간과 호흡기 질환 전용보험이다.

간질환의 경우 급성간염(A,B,C형) 및 알코올성 간경화를 포함한 간경변증부터 말기간경화, 간암까지 중증도에 따라 보장하고, 호흡기질환은 폐렴, 폐기종부터 만성폐쇄성폐질환, 폐암까지 호흡기질환 전반을 보장한다. 또 유병자도 가입가능한 3?3?3 간편고지 종형을 추가했다.

20세부터 70세까지 가입 가능하고 80,90,100세 만기로 구성된다. 40세 남성 기준 4만원, 50세는 5만원 수준의 보험료로 90세까지 간?호흡기 질환의 진단 및 치료비를 보장받을 수 있다.

현대해상 관계자는 "사회 환경의 변화 등으로 간과 호흡기 질환에 대한 관심도가 점차 커지는 만큼 체계적인 보장으로 고액의 치료비 부담 덜 수 있길 바란다"고 말했다.

