카카오 노조, 먹튀 논란 류영준 차기대표 퇴진 요구

카카오 차기 대표로 내정된 류영준 카카오 페이 대표가 최근 임원들과 함께 카카오 페이 지분을 대량 매각한 가운데 노조가 대표 내정 철회를 요구하고 나섰다. 노조 측은 류 대표 내정을 철회하지 않을 경우 사상 첫 쟁의 행위도 불사한다는 입장이다.

9일 정보기술(IT) 업계에 따르면 카카오 노조는 류 대표 등 카카오 페이 경영진 8명이 카카오 페이 코스피200 지수 편입일인 지난달 10일 44만993주를 블록딜 방식으로 매각해 증시에 악영향을 미치고 직원들의 사기를 꺾었다며 그룹 최고경영자(CEO) 자격이 없다고 했다.

류 대표 등 임원들이 같은날 카카오 페이 주식 900억원어치를 매각해 469억원의 차익을 거두면서 국회에서 '카카오 페이 먹튀 방지법'까지 논의되는 상황을 초래한 책임을 져야 한다고 지적했다.

노조는 카카오 지분 7.42%를 보유한 주요 주주인 국민연금공단에도 스튜어드십 코드를 발동해 주주총회에서 류 대표 선임 안건에 반대표결을 해달라고 요구하고 있다.

노조는 카카오가 노조 측의 이 같은 문제 제기를 무시하고 있다고 주장했다.

카카오 페이가 노조 성명 발표 전인 4일 전사 간담회를 열고 직원들에게 사과하고 보도자료를 통해 책임 경영을 강화해 나갈 것이라고 밝혔지만 류 대표의 거취에 대해서는 언급하지 않고 있다는 설명이다.

노조는 사측이 계속 응답하지 않을 경우 노사 관계가 파행으로 치달을 수밖에 없다고 경고했다. 특히 이번 이슈가 조기에 정리되지 않으면 창업자인 김범수 이사회 의장의 문제로까지 번질 것이라고 주장했다.

서승욱 카카오 노조위원장은 이에 "쟁의 단계까지 들어간 적이 회사 창립 이래 지금까지 없었지만 쟁의 단계에 들어갈 수도 있다"고 전했다.

