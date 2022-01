경상국립대 평생 교육원, 제13기 참 진주 여성 대학 과정 24명 수료

세계화·정보화 시대 부응 여성 지도자를 양성



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 평생교육원은 지난 6일 오후 7시 산학협력관 대회의실에서 제13기 참 진주 여성 대학 과정 수료식을 개최했다고 밝혔다.

참 진주 여성대학과정은 지방자치 시대 여성의 정치·사회 참여를 확대하고 지역사회 발전에 이바지하며, 세계화·정보화 시대에 부응하는 여성 지도자를 양성하기 위해 개설하는 과정이다.

진주시와 경상국립대학교(옛 경남과학기술대)는 2009년 참 진주 여성대학 위·수탁 교육 협약을 체결했다.

2009년 제1기 수료생 37명을 시작으로 2021년 제13기 24명의 수료생까지 모두 496명이 참 진주 여성대학과 정을 수료함으로써 명실상부 여성 지도자 양성 과정의 기틀이 됐다.

이날 수료한 여성 지도자들은 선배 수료생들과 함께 사회 각 분야에서 봉사활동 및 사회참여 활동을 하는 등 지역사회 발전을 위하여 다양한 활동을 펼치게 된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr