이브자리, 슬립앤슬립 앰버서더로 프로골퍼 박현경 선정

[아시아경제 김종화 기자] 토탈슬립케어 브랜드 ㈜이브자리가 자사 개인 맞춤형 수면 전문 브랜드 슬립앤슬립의 공식 앰버서더로 박현경 프로골퍼를 선정했다.

박현경 프로골퍼는 지난해 우승 1회를 포함 한국여자프로골프(KLPGA) 톱10에 14차례 이름을 올리며 2019년 프로 데뷔 후 강한 존재감 드러내고 있는 선수다. 팬클럽 '큐티풀 현경'과 함께 기부에 나서는 등 선한 영향력 전파에도 앞장서고 있다.

슬립앤슬립은 새 앰버서더인 박현경 프로골퍼의 경기력 향상과 컨디션 유지를 도우며 수면의 중요성과 가치를 간접적으로 알린다는 목표다. 동시에 브랜드 뮤즈로 활동하고 있는 아이유에 이어 박현경 프로골퍼가 지닌 영한 골퍼의 이미지를 통해 MZ세대와의 공감대를 형성할 계획이다.

올 한 해 슬립앤슬립은 이브자리 수면환경연구소와 함께 박현경 프로골퍼의 수면환경에 대한 전문 상담을 진행하고 체형, 수면타입, 수면습관 등을 고려한 맞춤형 침구를 제공한다. 나아가 ‘더 위너 고진영 베개’에 이어 개인에게 더욱 최적화될 수 있도록 고기능성을 갖춘 스포츠 제품 라인을 강화한다.

박현경 프로골퍼는 슬립앤슬립 앰버서더로서 경기복에 이브자리 및 슬립앤슬립 로고를 부착하고, 슬립앤슬립이 전개하는 다양한 브랜드 캠페인에도 동참할 예정이다.

오영대 이브자리 마케팅팀장은 "평소 신체 자극을 많이 받는 스포츠 선수에게 밤 사이 피로와 컨디션 회복을 돕는 수면은 매우 중요하다"면서 "박현경 선수가 항상 쾌조의 컨디션으로 경기에 출전할 수 있도록 건강한 수면을 위한 솔루션을 적극적으로 지원할 예정"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr