[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆관세청 <과장급 전보> ▶인천세관 항만통관정보과장 김종웅(金鍾雄) ▶인천세관 특송통관국장 김종덕(金鍾德) ▶김포공항세관장 김 혁(金 赫) ▶수원세관장 김용익(金容翊) ▶서울세관 조사2국장 김태영(金兌泳) ▶안양세관장 정윤성(鄭潤星) ▶파주세관장 손영환(孫泳煥) ▶부산세관 감시국장 김창영(金昌榮) ▶부산세관 신항통관감시국장 하유정(河裕廷) ▶용당세관장 이승필(李承弼) ▶양산세관장 김완조(金?調) ▶경남남부세관장 김기동(金岐東) ▶구미세관장 김기재(金基載) ▶포항세관장 한용우(韓龍雨) ▶동해세관장 최재관(崔載官) ▶광양세관장 김재홍(金在洪) ▶군산세관장 김원식(金圓植)(이상 1월 10일자) ▶인천세관 세관운영과장 김경호(金敬浩) ▶인천세관 여행자통관1국장 오세현(吳世賢)(이상 1월 24일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr