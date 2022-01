뮤지컬 빌리엘리어트·레베카 티몬스테이지 앵콜

[아시아경제 김철현 기자] 코로나19 오미크론 변이 확산에도 문화생활 수요는 줄지 않은 것으로 나타났다. 티몬은 문화 티켓(공연·전시·체험) 매출을 분석한 결과 지난 12월 뮤지컬·연극 매출은 전월 대비 24% 오른 것으로 조사됐다고 7일 밝혔다. 겨울방학과 맞물려 어린이·가족공연은 21%, 체험 부문은 55% 증가했다.

이에 티몬은 지난해 하반기 '티몬스테이지' 흥행작을 엄선해 앙코르 공연회차를 마련했다. 티몬스테이지는 티몬에서만 예매 가능한 공연회차로 예매수수료가 없는 특가 티켓에 배우 무대인사 등의 혜택을 선보이고 있다.

먼저 뮤지컬 '빌리엘리어트'의 단독 티켓을 최대 49% 할인된 특가에 판매한다. 대작 뮤지컬 '레베카'도 있다. 오는 10일 자정에는 연극 '라스트 세션' 티몬스테이지 티켓이 오픈될 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr