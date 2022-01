강남구, 베트남 빈증성과 온택트 업무협약 맺어...의료관광·K-POP공연·MICE산업 활발한 교류 기대

[서울시 자치구 뉴스]양천구, 7가지 테마존으로 구성된 놀이 체험형 어린이 건강체험관 지역 주민에게 큰 호응...성장단계별 건강 스크리닝, 맞춤형 건강상담 및 추후관리 서비스도 제공

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 지난 6일 온라인 플랫폼 줌(Zoom)을 통해 베트남 빈증성(Binh Duong Province)과 ‘온라인 화상 업무협약’을 체결했다.

정순균 강남구청장과 보 반 밍(Vo Van Minh) 빈증성 인민위원회 위원장은 이날 화상회의를 통해 ‘의료관광·K-POP공연·MICE산업’ 분야에서 양 도시 간 경제교류 활성화와 동반성장에 힘을 모으기로 하고 서명했다.

정 구청장은 “세계가 주목하는 글로벌시티 강남은 명실상부 대한민국 제1의 도시이자 동북아에서 가장 역동적인 곳”이라며 “오늘 협약식을 계기로 의료관광과 K-POP공연, 관광박람회, 무역상담회 개최 등 다양한 분야에서 빈증성과 활발한 교류가 이뤄지길 기대한다”고 말했다.

빈증성장은 “빈증성은 베트남을 대표하는 3대 경제도시로 적극적으로 외국인투자와 기업유치 활동을 진행하고 있다”며 “한국기업 800개사가 진출한 빈증성과 강남구가 동반성장하는 계기가 되길 희망한다”고 화답했다.

양천구(구청장 김수영)는 지역내 아동의 체계적인 건강관리를 위해 국내 최초 건강 · 힐링 · 복지 복합시설인 건강힐링문화관에서 ‘아이원센터’를 운영하고 있다.

특히 그 중 어린이들의 눈높이에 맞춘 ‘어린이 건강체험관’이 새롭게 신설돼 아이들을 비롯한 지역 주민에게 큰 호응을 얻고 있어 화제다.

아이원센터의 ‘어린이 건강체험관’은 ▲감염병 예방 ▲구강존 ▲금연존 ▲절주존 ▲영양존 ▲운동존 ▲안전존 등 7가지 테마로 구성돼 있다.

유치원, 어린이집 등 단체 또는 12세 이하 어린이(개인)를 대상으로 놀이를 통한 체험형 교육방식을 진행한다. 기존의 딱딱한 주입식 보건교육에서 탈피, 건강 테마별 놀이를 접목한 프로그램 구성으로 올바른 건강습관 형성에 도움을 주고 있다.

무엇보다 어린이들이 흥미를 잃지 않도록 다양한 활동, 개성 있는 스토리로 꾸며진 체험존이 눈길을 끈다. 먼저 ‘감염병 예방’ 파트에서는 손 세정 형광로션을 바른 뒤 씻기 전 · 후를 비교해보며 꼼꼼한 손 씻기 습관을 기를 수 있다.

이외도 어린이 치아 모형에 직접 칫솔질을 해보는 ‘구강존’과, 암벽등반과 높이뛰기를 통해 운동의 중요성에 대해 생각해보는 ‘운동존’, 터치형 디스플레이를 통해 시각적인 효과를 극대화한 ‘안전존’에서 우리 아이들은 실감 나는 체험형 건강교육을 받게 된다.

또, 어지러움을 느끼게 하는 고글을 쓰고 가상 음주체험을 해보며 음주의 위험성을 배워보는 ‘절주존’과 공을 던져 불량식품을 물리치는 게임으로 편식을 예방하는 ‘영양존’은 아이들이 특히 선호하는 인기 코스다.

양천구 아이원센터는 건강체험 뿐 아니라 성장단계별 건강체크 서비스를 원스톱으로 제공하는 ‘건강 스크리닝’ 사업도 운영하고 있다. 7세부터 초등학교 6학년을 대상으로 ▲신체 계측 ▲체성분 측정 ▲시력검사 ▲ADHD 무료 선별검사 등을 제공하며 조기발견을 통해 성인병 예방 및 정신건강 관리의 골든타임을 확보하려고 한다.

아이원센터는 체험형 건강교육과 건강체크 및 맞춤형 상담, 지속적인 관리서비스를 제공함으로써 우리 아이들 건강한 성장을 지원하는 아동건강관리의 거점 공간으로써 자리매김하고 있다.

아이원센터의 운영시간은 평일 9시부터 18시까지며, 참여를 희망하는 경우 사전 전화예약(아이원센터)을 통해 이용할 수 있다.

김수영 양천구청장은 “성장 과정 중 어린 시절은 평생의 건강생활습관이 형성되는 중요한 시기인 만큼 각별히 관심을 가지고 아이들에게 다양한 교육과 체험의 기회를 제공해야 한다”면서 “교육과 놀이를 접목한 건강체험 놀이터인 아이원센터가 양천구 어린이들의 건강지킴이로써 중추적인 역할을 할 것으로 기대하며, 관심 있는 구민 여러분의 많은 방문 부탁드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr