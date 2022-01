코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝

[아시아경제 박지환 기자] 5일 국내 증시가 동반 급락세를 보이고 있다. 코스피는 장중 1.5% 넘게 빠졌고, 코스닥도 2%를 초과한 급락세를 보이고 있다.

이날 오후 1시40분 기준 코스피는 전날 대비 45.28포인트(-1.51%) 하락한 2943.96을 가리키고 있다.

투자자별로는 외국인이 772억원, 기관은 9696억원을 각각 순매도했다. 개인은 1조250억원을 순매수했다.

간밤 뉴욕 증시에서는 금리 상승 여파로 밸류에이션이 높은 기술주가 급락했다. 다우 지수는 0.59% 상승해 사상 최고치를 경신했지만 S&P500은 0.06% 하락했고 나스닥은 1.33% 떨어졌다. 이 영향으로 국내 주식시장에서도 성장주들이 동반 약세를 보이고 있다.

코스피 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 2,100 등락률 -2.67% 거래량 20,180,725 전일가 78,700 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! “대선주자” 관련 숨겨진 황금株"MZ세대 주목하라" 삼성전자, 포터블 스크린 '더 프리스타일' 공개삼성, 미래 동행 키워드는 친환경·연결성…한종희 CES 기조연설 '데뷔' close (-2.41%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 6,000 등락률 -4.67% 거래량 6,177,952 전일가 128,500 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (-5.06%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 105,500 전일대비 6,000 등락률 -5.38% 거래량 4,080,268 전일가 111,500 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (-4.93%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 857,000 전일대비 31,000 등락률 -3.49% 거래량 73,418 전일가 888,000 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (-3.38%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 353,000 전일대비 12,500 등락률 -3.42% 거래량 910,589 전일가 365,500 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 주가 내리막에도 개미 투심 몰린 인터넷플랫폼株국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓ close (-3.15%) 등이 하락했다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 1,900 등락률 +2.28% 거래량 3,211,959 전일가 83,500 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"[특징주]현대차·기아, 달린다…美 판매량 증가·CES 참여 호재국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓ close (2.04%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 659,000 전일대비 15,000 등락률 +2.33% 거래량 410,313 전일가 644,000 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감포스코 "분할 후 철강자회사 상장, 주총 특별결의로"…비상장 방침 재차 밝혀양시장 강보합 출발…코스피 2980선 close (2.95%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 3,000 등락률 +1.43% 거래량 998,866 전일가 210,000 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 현대차의 車없는 미래, 이동한계 극복 '메타모빌리티' 공개CES 앞두고 로봇株 들썩국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피" close (1.67%) 등은 상승했다.

같은 시각 코스닥은 전날 대비 23.25포인트(-2.25%) 하락한 1008.41를 가리키고 있다.

투자자별로 살펴보면 기관은 2028억원, 외국인은 2545억원을 각각 순매도했다. 개인은 4674억원을 순매수했다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 76,700 전일대비 2,400 등락률 -3.03% 거래량 837,528 전일가 79,100 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (-3.16%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 466,300 전일대비 8,700 등락률 -1.83% 거래량 139,407 전일가 475,000 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (-2.06%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 157,400 전일대비 11,800 등락률 -6.97% 거래량 1,421,703 전일가 169,200 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close (-7.09%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 198,800 전일대비 8,800 등락률 -4.24% 거래량 533,549 전일가 207,600 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (-4.09%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,600 전일대비 3,700 등락률 -4.10% 거래량 979,786 전일가 90,300 2022.01.05 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (-4.10%) 등이 하락했다.

