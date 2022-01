윤석열에 등 돌린 김종인 "그 정도 판단 능력이면 뜻 같이할 수 없다"

"이번 같은 대선 경험해본 적이 없다"

[아시아경제 박준이 기자] 김종인 국민의힘 총괄선대위원장이 선거대책위원회에서 사퇴하겠다는 의사를 표명했다. 이와 함께 선대위 내부 상황과 윤석열 대선후보의 판단 능력을 지적하며 강한 불만도 드러냈다.

김 위원장은 5일 서울 종로구 사무실 앞에서 기자들과 만나 "뜻이 안 맞으면 헤어질 수밖에 없다"며 "무슨 상왕이니 쿠데타니, 내가 무슨 목적을 위해서 쿠데타를 하겠나. 그 정도의 소위 정치적 판단 능력이면은 더 이상 나하고 뜻을 같이할 수 없다"고 밝혔다.

그는 "내가 선대위를 구성할 때 이런 선대위를 구성하면 안 된다고 처음부터 그랬다. 그러다가 안 가려고 했던 건데 하도 주변에서 정권교체 관련해서 왜 책임 회피하려고 하나 그래서 12월3일에 합류했는데, 가서 보니 선대위가 제대로 작동을 안 한다"고 선대위 내부 상황에 대한 불만을 드러냈다.

또 윤 후보를 향해 "별의 순간이 왔으면 별의 순간을 제대로 잡아야 하는데 별의 순간을 제대로 잡는 과정에서 지금 이런 사태가 발생했다"며 "이번 대선 같은 대선은 내가 경험해 본 적이 없다"고 지적했다.

앞서 사의 표명을 했다는 보도가 나간 것과 관련해선 윤 후보한테 전화를 걸어 "나는 사의 표명하는 그런 짓은 안 한다, 그만두면 그만 두는 것이지. 사의 표명하고 당신에게 사의를 반려 받는 그런 짓은 난 안 하는 사람이다"라고 말했다고 전했다. 이어 전화 끊은 후 다시 윤 후보에게 전화가 와서 "그러면 제가 잘못 전해 들은 것으로 하겠다"고 답했다고 했다.

김 위원장은 "후보가 자기 명예에 상당히 상처를 당했다는 식으로 생각하는 것 같은데, 그런 걸 보면서 더 이상 내가 이 사람하고는 뜻이 맞지 않으니까 같이 일할 수 없다는 판단을 한 것"이라고 덧붙였다.

