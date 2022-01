콘래드 서울 웨딩, 예비 부부를 위한 웨딩 멤버십 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 콘래드 서울은 예비 신랑·신부를 위한 '콘래드 서울 웨딩 멤버십'을 선보인다고 5일 밝혔다.

이달 첫 선을 보이는 '콘래드 서울 웨딩 멤버십'은 그랜드 볼륨과 파크 볼륨을 계약하는 예비 신랑·신부를 대상으로 진행되며 상시 혜택 특전과 다양한 서비스를 이용할 수 있는 바우처를 제공한다.

상시 혜택은 ▲제스트, 아트리오, 버티고, 37그릴&바 등 식음료 업장 이용 시 20% 할인(최대 10명) ▲미팅이나 결혼식 등 연회장 이용 시 식음료 5% 할인 등이다. 바우처는 ▲제스트 뷔페 레스토랑 2인 식사권 1매 ▲호텔 식음료 업장 15만원 이용권 1매▲호텔 식음료 업장 10만원 이용권 1매 ▲콘래드 스파 20% 할인권 1매다.

웨딩 멤버십 혜택은 예식일로부터 1년 이내에 사용 가능하며 자세한 사항은 웨딩 방문 상담 시 안내 받을 수 있다.

한편 콘래드 서울 웨딩은 코로나 19 이후 안전하고 프라이빗한 웨딩을 선호하는 예비 부부를 위해 각 층마다 독립된 웨딩 베뉴를 제공한다. 사회적 거리두기를 준수한 베뉴별 수용 인원을 정하고 하객들이 쾌적한 환경에서 식사를 즐길 수 있도록 했다.

호텔 측은 "각 베뉴에는 LED 미디어 월을 설치해 다양한 콘텐츠로 신랑, 신부가 돋보일 수 있는 공간을 연출했다"며 "LED 미디어 월은 꽃 장식 옵션에 대한 부담을 줄이면서 꽃 장식이 줄 수 없는 화려한 이미지를 함께 제공한다"고 말했다.

