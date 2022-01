강남구, 사우디 등 중동 17개국 ‘해외홍보영상’ 수출...도봉구 재활용선별장 준공

[서울시 자치구 뉴스]강남구, 콘텐츠마켓 참가로 ‘강남 인사이더스 픽스’ 판로개척 잠재 관광객 유치 ...강북구, 3월까지 미세먼지 계절관리제 운영...도봉구, 재활용선별장 준공 폐기물 감축 앞장... 중구, 청소체계 대대적 개편(청소대행업체 6→4개 축소· 골목길까지 청소)

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 1일 터키와 아랍에미리트, 사우디아라비아 등 17개국에 자체제작 해외홍보영상 ‘강남 인사이더스 픽스’ 배급 계약을 체결했다.

강남구는 지난해 10월 프랑스 칸에서 열린 세계 최대 영상콘텐츠마켓 ‘MIPCOM(밉컴)’에 이어 12월 시작된 ATF에 온라인으로 참가해 전 세계 40여개국 50개사 관계자들에게 콘텐츠를 홍보하고 있다. 1호 수출은 밉컴에 참가한 요르단업체 ‘Media Marketing & Production est.’와 체결됐다.

강남구는 강남을 전 세계인에게 알리기 위해 2019년부터 강남의 역사, 문화, 관광 등을 다룬 ‘강남 인사이더스 픽스’를 아리랑TV와 공동으로 편당 20분 내외로 제작, 싱가포르 CNA(Channel News Asia)를 통해 방영하고 있다. 현재 시즌3를 진행 중이며, 27개국 8700만 가구에 송출하고 있다.

정순균 구청장은 “현재 타 업체와 아프리카어 포함 4개 언어 송출을 협의 중”이라며 “관광 활성화를 위해 다방면으로 노력하겠다”고 전했다.

강남구는 CNN을 통해 60초 분량의 홍보영상을 29개국에 방영하는 등 적극적인 해외홍보에 나서고 있으며, 강남구의 밉컴 참가 소식은 BBC를 비롯해 미국 최고의 엔터테인먼트지 ‘Variety’, ‘The Daily Television’(미국), ‘The World News’(이탈리아) 등 세계 언론이 주목한 바 있다.

강북구(구청장 박겸수)가 오는 3월까지 미세먼지 계절관리제를 집중 추진한다.

이번 계절관리제는 고농도 미세먼지가 주로 나타나는 시기에 발생 농도를 줄이려고 시행하는 저감대책이다. 환경부에 따르면 12월에서 3월에 발생하는 초미세먼지 평균농도가 나머지 기간에 비해 1.7배 높았다. 농도가 높은 전체 일수 가운데 80%가 이 시기에 몰려 있다.

이에 강북구는 수송, 사업장, 노출저감, 난방 등 4대 분야에서 9개 핵심 과제를 세웠다. 우선 운행차 배출가스와 공회전 단속을 강화하고 민간 자동차 검사소를 살펴보기로 했다. 대기오염 물질과 비산먼지가 나오는 사업장 59곳을 중심으로 전수 점검에 나섰다.

이와 함께 구는 에너지 소비가 많은 대형건물을 찾아가 20℃ 이하로 적정온도를 지켰는지 확인했다. 다중이용시설 27곳의 공기 정화설비 점검을 강화하고 주요 간선도로 청소를 하루 4회로 늘렸다. 계절 관리기간 중 가정에서 전기, 도시가스, 수도 사용량 20%을 줄이면 만원 상당의 에코마일리지도 받을 수 있다.

박겸수 강북구청장은 “미세먼지를 줄이려면 우리 모두가 지속적인 관심을 갖고 일상생활 속 작은 실천 행동부터 시작해야 한다”며 “대기질을 개선하고 주민 건강을 지킬 수 있도록 미세먼지 줄이기에 앞장서겠다”고 말했다.

도봉구(구청장 이동진)가 최신설비 구축으로 현대화한 재활용선별장(도봉로 969 자원순환센터)을 지난해 12월28일 준공, 올해부터 본격적으로 가동한다.

도봉구 재활용선별장은 총 사업비 56억 원을 투입, 지상 1208㎡ 지하 1944㎥, 일일 처리량 55톤의 규모로 새단장했다.

지하에는 파봉정량공급기, 선별컨베이어, 비중발리스틱선별기, 광학자동선별기, 압축기, 가스캔절단기 등 시설이, 지상에는 재활용반입장, 스티로폼감용기가 위치했다.

특히 광학선별기는 근적외선과 가시광선을 분석, 재질과 색상을 감지 후 유색 및 투명 PET, PE, PS, PP 등의 플라스틱을 선별하는데 탁월한 성능을 갖췄다. 전체 공정에 있어서는 IIoT(Industrial Internet of Things)센서와 엣지컴퓨터를 통해 데이터를 수집 후 이를 분석, 운영하는 시스템 자동화가 마련, 수집된 정보들은 서버DB로 연동 후 빅데이터를 분석, 최대처리용량을 구현한다.

구는 이번 현대화 신축이 재활용선별율을 60% 이상 획기적으로 높이는 등 폐기물 원천 감량 및 자원순환경제 실현에 기여할 것으로 전망하고 있다. 향후 주민들을 대상으로 한 재활용선별과정 홍보와 견학도 실시할 예정이다.

이동진 도봉구청장은 지난 12월 신축한 재활용선별장을 점검, “이번 재활용선별장 현대화를 통해 선별 기능을 높임으로써 탄소제로에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다. 구민 여러분께서도 생활 속 재활용품 분리배출에 힘써주시기를 당부드린다”고 전했다.

서울 중구(구청장 서양호)가 주민밀착형 청소행정서비스를 제공하기 위해 올 1월부터 청소체계를 대폭 개편한다고 밝혔다.

먼저, 청소대행체계에 변화를 줬다. 중구는 서울시 자치구 중 가장 면적이 작고 인구수도 적다. 그럼에도 서울시 평균(4.5개)보다 많은 6개 청소대행업체에서 청소업무를 대행해 왔다. 필요 이상으로 세분화된 대행체계로 인해 주민들은 종량제봉투 구입에서 폐기물 배출까지 오히려 더 큰 불편과 혼란을 감수해야 했다.

이에 구는 대행구역 및 업체 수를 효율적으로 조정하기 위해 지난해 생활폐기물 처리 관련 연구용역을 실시했다. 그 결과를 바탕으로 대행업체 수를 4개로 축소, 대행구역도 4개 구역으로 조정했다. 이를 위해 공개경쟁입찰을 통해 경쟁력 있는 대행업체를 선정했다.

이와 함께 환경미화원의 청소작업체계도 개편했다. 가로(간선도로) 중심의 작업체계를 권역 단위로 변경, 지자체 최초로 지역청결책임제를 도입했다. 지역을 4개 권역으로 나누어 권역별 반장을 정해 담당지역의 청결관리를 책임지도록 한 것이다. 그간 가로(간선도로)에만 편중돼 있던 환경미화원 청소 영역을 주민들의 요구를 반영해 주거지 이면도로와 골목길까지로 확대했다.

중구청 청소행정과 관계자는 "이번 청소체계 개편으로 권역별 원활한 책임수거가 가능해지고, 주거지역 이면도로와 골목길에까지 청소전문인력이 투입돼 생활권주변 청결도가 대폭 향상될 것으로 기대된다"고 전했다.

구는 대행체계 개편을 위한 사전작업으로 지난해 1월 종량제 봉투를 하나로 통합해, 동 구분 없이 중구 내 어디서든 구입해 사용할 수 있도록 했다. 동별 지정 대행업체의 종량제 봉투만을 사용해야했던 주민들의 불편을 해소하기 위해서다. 또한, 폐기물 수거 과정에서 발생할 수 있는 환경미화원들의 안전사고 예방을 위해 쓰레기봉투의 최대용량을 100리터에서 75리터로 변경했다.

이외도 구는 사회적 일자리 인력을 활용해 청소취약지역을 집중 관리하는 '마을클린코디' 사업, 온라인 자원순환교육 프로그램 '우리동네 지구 살림이' 운영, 환경 분야 학습 동아리 '지구살리기 모임' 지원 등 쓰레기 문제 해결을 위한 다양한 정책을 펼치고 있다.

지난해 10월에는 쓰레기문제 해결을 위한 전문교육시설인 '쓰레기 연구소 새롬'을 개관해 큰 반향을 얻고 있다. 친환경 자원순환 교육과 전시 활동 등을 통해 환경오염 문제에 대한 경각심을 일깨우는 한편, 주민들의 일상 속 친환경습관 실천을 돕는 길잡이 역할을 톡톡히 해내고 있다.

서양호 중구청장은 "주민들이 깨끗하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 앞으로도 지속적으로 주민 의견을 수렴, 청소체계를 개선해 나갈 것"이라고 전했다.

