[CES2022]"차원이 다른 화질"…삼성디스플레이, TV·모니터용 QD디스플레이 공개

OLED 패널 대표하는 고유 기술 '다이아몬드 픽셀'도 소개

[라스베이거스(미국)=아시아경제 김흥순 기자] 삼성디스플레이가 4일 오전(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2022 개막을 앞두고 TV와 모니터용 퀀텀닷(QD) 디스플레이를 공개했다.

최근 양산을 시작한 QD디스플레이는 세계 최초로 퀀텀닷을 내재화한, 백라이트가 없는 자발광 디스플레이다. 삼성디스플레이는 이날 55형과 65형 TV용 패널과 34형 모니터용 패널 등 총 3종의 제품을 선보였다.

QD디스플레이는 기존의 대형 디스플레이가 컬러 필터로 색을 구현하는 것과 달리 독자적인 잉크젯 프린팅 기술로 완성한 'QD 발광층'을 통해 역대 최고 수준의 색재현력과 넓은 시야각, 밝은 컬러 휘도, 혁신적인 HDR 등을 갖췄다.

입자 크기에 따라 다른 색을 내는 반도체 입자인 퀀텀닷은 순도 높은 RGB(빛의 삼원색)를 구현한다. 가장 레드에 가까운 레드, 블루에 가까운 블루를 표현하며 현재 상용화된 디스플레이 중 순수한 3원색에 가장 근접한 색을 낸다고 회사 측은 설명했다. 또 RGB 픽셀 만으로 색을 구현함으로서 RGB 컬러를 표현할 때도 밝기가 떨어지지 않아 더욱 더 선명한 색을 표현할 수 있다고 덧붙였다.

QD디스플레이는 서브 픽셀의 로컬 디밍 기술을 활용해 0.0005nit 이하의 트루 블랙부터 1500nit의 최고 밝기까지 표현 가능하다. 이렇게 넓은 휘도 폭 때문에 밝은 곳은 더 밝고 어두운 곳은 보다 어둡게 표현할 수 있으며 아주 어두운 화면에서도 세밀한 명암 표현이 가능하다.

삼성디스플레이는 이날 자발광 화질을 갖춘 34형 QHD+ QD디스플레이도 함께 공개했다. 모니터용 QD디스플레이는 화질뿐만 아니라 0.1ms의 빠른 응답 속도로 화면이 빠르게 전환되는 순간에도 끊김이나 끌림이 없는 선명한 화질을 구현한다. 이에 따라 업계 최고의 게이밍 퍼포먼스 인증인 'G-SYNC ULTIMATE'에 부합하는 성능도 확보했다.

삼성디스플레이는 "QD디스플레이가 색감, 화질, 몰입감 등 모든 측면에서 최고의 게이밍 디스플레이로 모니터 시장에 새로운 변화를 몰고 올 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 삼성디스플레이는 이날 자사 OLED 패널을 대표하는 고유 기술인 '다이아몬드 픽셀'도 소개했다. 삼성디스플레이의 다이아몬드 픽셀은 인간의 망막이 적색, 녹색, 청색 중 녹색에 가장 민감하게 반응한다는 점에 착안해 녹색 소자 크기를 작고 촘촘하게 늘려서 구성됐다. 2013년 갤럭시 S4 OLED 패널에 처음 적용했다.

특히 45도 대각선 방향으로 화소를 구성한 다이아몬드 형태의 고유 배열 방식을 통해 높은 선명도와 가시성을 제공한다. 이에 따라 직선과 대각선, 날카롭고 정교한 패턴을 정확히 표현하는 데 탁월하다고 삼성디스플레이는 설명했다.

