안일환 전 경제수석, 사임 2개월 만에 OECD대사 임명

안 전 수석은 행정고시 32회로 공직에 입문해 기획재정부 대변인·예산총괄심의관·사회예산심의관·예산실장·2차관을 거친 경제관료 출신이다. 지난해 3월 청와대 경제수석에 발탁됐지만 같은 해 11월 교체됐다. 경제수석에서 사임한지 약 2개월 만에 재외공관장으로 다시 임명된 것이다. 교체 당시 일각에서는 안 전 수석이 청와대 내 '요소수 대응 태스크포스(TF)' 팀장이었다는 점을 들어 문책성 교체 아니냐는 추측이 나왔지만, 청와대 고위관계자는 그가 '건강상 이유'로 사의를 밝혔다고 말한 바 있다.

안 전 수석은 현직 외교관이 아닌 정치인이나 고위 공직자, 학자 등 다양한 분야 인사를 기용하는 특임공관장으로 임명됐다. 외교부 당국자는 이날 기자들과 만나 안 전 수석에 대해 "경제·재정·통상 전문가로 OECD 부임을 통해 국익을 증진하는 역할을 할 것"이라고 말했다.

외교부는 주LA총영사에 김영완 국무조정실 외교안보정책관, 주시애틀총영사에 서은지 유엔 평화유지장관회의 준비기획단장, 주시카고총영사에 김정한 외교부 인사기획관을 기용했다. LA총영사와 시애틀총영사는 최근 공석이 된 자리다. 시애틀의 경우 권원직 전 총영사가 직원에게 부적절한 발언을 했다는 의혹으로 외교부의 조사를 받고 지난달 초 귀임 조처됐고, LA는 박경재 전 총영사가 개인 사정으로 이달 1일부로 귀임했다.

