경기도, 코로나 병상 숨통 트이나?…병상 가동률 40%대

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 코로나19 전담병상 가동률이 65%에서 44%로 크게 낮아졌다. 그만큼 병상 대응 여력이 생겼다는 얘기다.

류영철 경기도 보건건강국장은 4일 코로나19 주간 정례 브리핑에서 "최근 확진자 발생이 감소세를 보이고 지난주(12월 28일∼1월 3일) 896병상을 추가로 확보하면서 도내 전담병상 가동률이 전주 60%대에서 40%대로 낮아졌다"고 밝혔다.

이날 0시 기준 도내 전담병상 가동률은 44.0%로, 전주(12월 28일 0시 기준) 65.4%보다 21.4%포인트 내려갔다.

중증환자 병상 가동률도 61.7%로, 전주 81.2%보다 큰 폭으로 내려갔다.

최근 2주간 도내 신규 확진자는 12월 4주차(12월 19∼25일) 1만1976명에서 12월 5주차(12월 26일∼1월 1일) 9476명으로 줄었다.

도내 확진자는 12월 3주차(12월 12∼18일) 1만3262명을 기록한 이후 2주(4∼5주차) 연속 감소세를 보였다.

도는 하루 확진자가 여전히 1000명대 안팎 발생하는 등 안심할 수 없다고 보고 지속해서 전담 병상을 추가 확보할 계획이다.

감염병 전담병원 신규 지정을 통해 중등증 466병상, 준중증 69병상, 중증 79병상 등 총 614병상을 더 확보할 계획이며, 우선 이번 주에는 시흥더봄요양병원 130병상, 새봄병원 72병상 등 219병상을 확보하기로 했다.

한편, 이날 0시 기준 도내 오미크론 변이 확진자는 지난주에 120명 추가되면서 총 158명으로 늘었다. 이 중 해외유입이 143명, 확진자 접촉이 10명, 미분류 5명이다.

