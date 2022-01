이재명 “설 전 주택공급 택지 발표..‘그린벨트’ 해제 검토할 것”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 4일 자신이 주장한 250만호 주택택지 공급 계획을 설 명절 전인 2월초에 발표할 수 있을 것이라고 했다. 주택공급을 위해 그린벨트 해제도 검토하겠다고 밝혔다.

이 후보는 이날 오전 경기도 광명시 기아 오토랜드 광명(옛 기아차 소하리공장)에서 신년 기자회견을 갖고 대규모 주택공급 계획의 발표 시기를 묻는 질문에 이같이 답했다. 이 후보는 이어 "주택, 부동산 문제는 전문가들 예상처럼 변곡점을 지나고 있는 상태가 아니겠냐"며 "주택정책의 목표는 주택가격 안정도 있지만 무주택자의 주택 수요를 채워줘야 한다"고 강조했다.

그러면서 "신규 주택원가에서 수익이 조금 발생하는 정도로 공급을 해야 청년세대와 신혼부부, 사회적 약자도 기회가 생긴다"며 "다주택자 양도세 중과를 한시적으로 유예하면 상당한 양의 매물이 나와 가격 안정에 도움이 될 것"이라고 언급했다. 재건축과 재개발 등 도시 재정비 사업에서 용적률 규제 완화가 필요하다는 점을 언급하며 "추가 완화에 대해서는 공공기여를 받으면 된다"고 부연했다.

그린벨트 해제 가능성을 언급한 것과 관련해서는 그는 "그린벨트 해제도 검토 대상이라고 말씀드렸다"며 "반드시 그린벨트를 훼손하겠다는 게 아니라 필요하면 검토하겠다는 의미"라고 부연했다. 그는 "3기 신도시도 거의 다 그린벨트 해제를 통해서 (조성)한 것이니 (그린벨트 해제가) 필요하면 해야 할 일"이라고 했다.

이 후보는 "주택가격 하락의 위험을 대비해야 할 상태가 되고 있어 (집값이) 경착륙하지 않게 하는 것이 중요하다"며 "만약 주택가격이 예상외로 급락할 경우에는 일정선을 기준점을 두고 공공주택을 확보하는 기회로 삼으면 시장안정에 도움이 될 것"이라고 했다.

