광주 남부소방서, 공동주택 화재 안전관리 당부

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서(서장 이정자)는 4일 화재 발생 및 사고위험이 높아지는 겨울철을 맞아 공동주택의 철저한 안전관리를 당부했다.

소방청 통계에 따르면 최근 5년간(2016~2020년) 전국적으로 2만4604건의 공동주택 화재로 인명피해 2410명(사망 308, 부상 2102)과 재산피해 996억원이 발생했다.

공동주택은 다수의 사람이 상주하는 공간인 만큼 화재 시 인명피해 발생률이 높으며, 다른 세대에서 화재가 발생했을 때 조기에 인지하지 못해 피해가 커질 수 있다.

또한 대부분 가정에서는 아파트 경량칸막이 등 피난시설의 이용법을 모르는 경우가 많아 피난시설에 물건을 쌓아두는 행위 등 피난을 방해하게 되는 사례가 발생하고 있다.

이에 남부소방서는 공동주택 주민들을 대상으로 ▲ 피난시설 이용법 안내 ▲ 공동주택 화재 예방을 위한 안내문 발송 ▲ 안전 픽토그램 배부 등을 안내하고 있다.

김행모 예방안전과장은 “공동주택에 거주하는 주민들은 화재 시 인명피해를 최소화하기 위해 모두가 피난시설의 정확한 위치와 사용법을 미리 숙지해야 한다”라고 말했다.

