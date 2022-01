대한상의에 모인 경제계, '코로나 넘어 경제 활력 회복' 힘찬 결의

대한상의 ‘경제계 신년인사회’ 개최

최태원 "지속가능항 성장 기회 만드는 것이 중요 과제"

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 대한상공회의소 회장이 경제계 최대 신년 행사인 '신년 인사회'에서 기업의 새로운 역할과 민관 파트너십에 대해 강조했다. 올해는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 기조와 공급망 재편 등 지정학적 리스크가 커지고 있는 경영 환경에 대한 대응이 중요하다는 것으로 해석된다.

대한상의는 4일 상의회관 국제회의장에서 김부겸 국무총리와 최태원 대한상의 회장, 정·관계, 재계, 노동계, 주한 외교사절 등 각계 주요인사 1백여명이 참석한 가운데 ‘2022년 경제계 신년인사회’를 개최했다.

최 회장은 인사말을 통해 "대전환 시기라 불리는 지금은 미래세대를 위해 우리가 무엇을 해야 할지를 고민하고 판단하고 실행에 나설 때"라며 "4차 산업혁명과 기후변화, 글로벌 밸류체인 변화 등 격변의 시대에 기업의 역할을 새롭게 정의하고 지속가능한 성장 기회를 만들어 내는 일이 경제의 지속가능성(Sustainability)를 위해 중요한 과제"라 말했다.

최 회장 "기업의 진정한 역할…기업과 국민 인식차(gap) 줄여 공감대 형성하고 변화·실천에 힘써야"

최 회장은 상의 회장 취임 이후 기업의 새로운 역할에 대한 고민을 하며 해답을 찾고 있다고 밝혔다. 그는 "국민 의견에 대해 기업이 공감과 변화의 필요성을 느낀 부분도 있는 반면 사회적 역할에 대해서는 조금 억울하다 생각하는 시각차(gap)가 있었다"라며 "기업의 진정할 역할에 대한 공감대 (consensus)를 만들고 사회적 가치 증진을 위한 기업의 변화와 실천을 위해 힘을 모으려한다"고 역설했다.

한편, '경제계 신년 인사회'는 1962년부터 대한상의 주최로 열리며, 주요 기업인과 정부 각료, 국회의원 및 주한 외교사절, 사회단체·학계·언론계 대표 등이 대거 참석하는 경제계 최대 신년행사이다. 비대면으로 진행된 작년과 달리 코로나19 방역수칙을 지키며 2년만에 다시 대면 행사로 개최했다.

이날 행사에는 송영길 민주당 대표, 이준석 국민의힘 대표, 안철수 국민의당 대표 등을 비롯해 홍남기 경제부총리, 권칠승 중기벤처부 장관 등 정부 인사, 경제·사회각계, 주한외교사절 등이 참석했다.

