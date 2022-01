브라질서 코로나+독감 감염 '플루로나' 6명 확인

[아시아경제 조현의 기자] 브라질에서 코로나19과 독감 바이러스에 동시에 감염된 '플루로나' 사례가 6명 확인됐다.

3일(현지시간) 현지 매체에 따르면 북동부 세아라주와 남동부 리우데자네이루주·상파울루주에서 코로나19와 A형 독감 바이러스(H3N2)에 감염된 환자가 보고됐다.

세아라주 당국은 이날 "생후 1년 된 아기 2명과 50대 남성 1명이 플루토나 감염 사례로 확인됐다"고 밝혔다. 두 아기는 입원 후 상태가 악화하지 않아 퇴원했고 50대 남성은 경증에 그쳐 입원하지 않았다.

리우데자네이루주에서도 16세 소년이 코로나19와 H3N2에 동시 감염됐다. 지난주부터 감기 증상을 보이기 시작한 이 소년은 코로나19와 독감 백신을 모두 맞은 돌파감염 사례다. 운동선수인 그는 다만 비교적 가벼운 증상을 보인 것으로 전해졌다.

리우데자네이루시 당국은 "코로나19와 독감에 동시 감염된 환자가 한 명 더 있다"고 밝혔지만 신원과 건강 상태는 공개하지 않았다.

상파울루에서는 한 언론인이 지난달 말 받은 검사에서 코로나19와 독감 양상 판정을 받아 현재 자가 격리 중이다.

앞서 이스라엘에서는 지난 2일 백신을 맞지 않은 임산부가 플루로나 사례로 확인됐다. 코로나19와 독감 바이러스 동시 감염이 세계 첫 사례라는 주장도 있으나 지난해 초 미국에서도 비슷한 보고가 있었던 것으로 전해졌다.

이스라엘타임스는 "1년 전 겨울에는 코로나19에 대한 고강도 방역 조치로 인해 동시 감염 위험이 현실화하지는 않았지만 올겨울에는 독감 환자들이 급증하는 등 다른 양상이 나타나고 있다"고 설명했다.

