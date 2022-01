[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로가 올해부터 1년간 식품의약품안전처(이하 식약처)가 주관하는 음식점 위생등급을 획득한 가맹점에게는 최대 50만원 상당의 축하금을 지원한다고 4일 밝혔다.

식약처 위생등급 제도는 음식점의 위생수준을 평가해 ‘매우 우수’, ‘우수’, ‘좋음’의 총 3가지 등급을 부여하는 제도다.

피자알볼로는 공인기관의 인증을 통해 매장 위생에 대한 신뢰감과 브랜드 이미지를 높이고자 축하금 지원 제도를 개설했다.

축하금 지원은 등급에 따라 ‘매우 우수’ 등급 매장에는 50만원, ‘우수’ 등급 매장에는 40만원, ‘좋음’ 등급 매장에는 30만원이 지급된다.

피자알볼로 관계자는 “먹거리 안전성에 대한 관심이 높은 시기인 만큼 고객들이 안심하고 피자알볼로 매장을 이용할 수 있도록 가맹점의 위생등급 획득을 지원하게 됐다”고 설명했다.

