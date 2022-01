신용보증기금, 올해 보증총량 80조…"확장기조 유지한다"

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금은 3일 대구 본점에서 2022년 시무식을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 ‘비대면 화상회의 방식’으로 진행됐다. 임직원과 노동조합 간부 등 200여명이 온라인으로 참석했다. 시무식은 업무유공 직원 시상, 이사장 신년사, 노동조합 위원장 및 직원대표(청년이사) 신년인사 순으로 진행됐다.

윤대희 이사장은 신년사를 통해 올해에는 완전한 경제 정상화를 뒷받침하면서 미래변화에 대비할 것을 주문했다. 이를 위해 보증총량을 80조3000억원으로 설정해 확장적 보증 기조를 유지할 방침이다. 수출기업과 뉴딜분야 등 중점정책부문은 전년 계획 대비 2조원 확대한 50조 5000억원의 보증을 공급한다.

‘디지털 전환으로 변화되는 신보의 미래상’이라는 청사진도 나왔다. 신보는 디지털혁신 전담조직을 설치하고 전문 인력을 확충하는 등 디지털 역량 강화에 총력을 기울인다는 계획이다.

윤대희 신용보증기금 이사장은 “디지털 전환을 위한 끊임없는 혁신과 도전을 통해 미래로 도약하는 디지털 신보를 만들어 나가겠다”며 “데이터와 디지털을 기반으로 고객에게 새로운 가치를 제공하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr