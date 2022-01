[아시아경제 이창환 기자] 마세라티가 3일부터 오는 31일까지 전국 8개 마세라티 전시장에서 ‘마세라티 윈터 모먼트 위드 Q4’ (Maserati Winter Moment with Q4) 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이벤트 기간 동안 전시장을 방문한 고객에게는 차량이 미끄러지기 쉬운 겨울철에도 노면과 주행 상황에 따라 단 0.15 초 내 안정적인 구동과 토크 배분을 통해 안전한 드라이빙이 가능한 마세라티의 4륜구동 시스템인 ‘Q4’ 탑재차량 시승체험 기회를 제공한다.

이밖에도 마세라티 2022년 탁상 달력 및 우산 증정, 계약 및 출고 고객 대상으로 마세라티 무선충전 무드 시계 등 다양한 혜택이 제공된다.

‘르반떼 GT 하이브리드’ 계약 및 출고 고객을 대상으로 마세라티와 골프 웨어 브랜드 마크앤로나의 협업으로 제작된 골프 캐디백도 선착순으로 증정된다.

