쌍용차, 작년 자동차 판매량 8.4만대…전년比 21.3%↓

[아시아경제 지연진 기자] 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 쌍용차, 中업체와 배터리팩 자체 생산 위한 기술협력 MOU 체결에디슨모터스-쌍용차, 인수 대금 삭감…약 3048억원에 합의쌍용차, 11월 8778대 판매…"판매량 대폭 개선" close 는 지난 한해 자동차 판매는 8만4496대로 전년동기보다 21.3% 줄었다고 3일 공시했다. 수출은 42.7% 증가한 2만7743대를 기록했지만, 내수 판매가 35.9% 감소한 5만6363대에 그쳤다. 지난달 판매량은 내수 5810대, 수출 2945대 등 총 8785대로 전년동기대비 17.1 % 감소했다.

