▶특목사업부장 전무 정동균 ▶감사실장 상무 이병철 ▶기획재정부문장 상무 김재용 ▶대외협력실장 상무 공병준 ▶바이오신약 부문장 상무 김준환

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr