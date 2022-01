고흥군, 절이도해전 승첩지 조성사업 최종보고회 가져

2022년 4월까지 실시설계 추진



절이도해전 기념관, 역사공원, 생태탐방로 등 조성

[고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 지난 12월 29일 군청 흥양홀에서 「절이도해전 승첩지 관광생태 조성 사업 실시설계 용역」마스터플랜 확정 보고회를 개최했다고 3일 밝혔다.

절이도해전은 1598년 7월 19일 녹도와 절이도 사이에서 있었던 해전으로 통제사 이순신이 지휘한 조선 수군뿐만 아니라 명 수군 도독 진린이 지휘한 최초 연합전으로 적선 100여척 중 50척을 격파한 역사적으로 중요한 해전이지만 이러한 사실이 부각되지 못하고 있는 실정이다.

「절이도해전 승첩지 관광생태 조성 사업」은 이러한 역사적 사실을 널리 알리고 관광자원화를 위해 금산면 신촌리 352 거금휴게소 부지에 총 사업비 45억을 투입해서 절이도해전 기념관과 역사공원, 생태탐방로를 조성하는 사업이다.

사업 추진 상황은 현재 실시설계를 발주해 놓은 상태이며, ′22년 4월 실시설계가 마무리 되면 공사를 착수해서 22년 말까지 절이도해전 역사공원을 조성하고 ′23년에는 절이도해전 기념관을 건립 준공목표로 추진하고 있다.

이번 보고회에서는 절이도해전 기념관 공간 구성, 세부연출, 역사공원 조형물, 생태탐방로 위치 및 구조물 등 콘텐츠에 대한 마스터플랜이 확정 됐다.

절이도해전 역사공원은 판옥선과 파도를 모티브로 휴식과 힐링 할 수 있는 공원으로 조성되며 공원 입구에 대형 입식 사인, 이벤트 및 휴게공간, 잃어버린 난중일기 스토리 보드, 조선수군 행렬, 판옥선 전망대, 절이도 탐방데크, 흥양파도와 물결 잔디광장으로 구성됐다.

송귀근 군수는 “고흥군 절이도해전의 역사적 가치를 부각시키고 관광자원화를 통해 다른 지자체와 차별화된 사업이 추진 될 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.

고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자 sevenshim@asiae.co.kr