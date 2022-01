메타버스 플랫폼 활용

[아시아경제 김진호 기자] 손태승 우리금융그룹 회장이 새해 첫 일정으로 신입직원 공동연수에 참석했다.

3일 우리금융에 따르면 손 회장은 메타버스 플랫폼 ‘게더타운’을 활용해 그룹 신입직원 공동연수 개강식에 직접 참석했다.

손 회장은 이날 개강식에서 그룹 비전 ‘오늘의 혁신으로 내일의 가치를 만드는 금융그룹’을 공유하고 그룹의 새내기 후배들에게 직장 선배이자 인생의 선배로서 ‘긍정적인 사고와 도전’, ‘기본과 원칙’, ‘협력과 성장’을 당부했다.

이어 “신입직원들이 각 그룹사에서 최선을 다해 협업의 토대를 만들기 바란다”며 “그룹 시너지를 창출하고 우리라는 이름만으로도 설레이고 열정이 넘치는 우리금융을 함께 만들어 가자”고 당부했다.

