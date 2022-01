[아시아경제 이동우 기자] 한진은 업계 최초로 브랜드 굿즈를 출시했다고 3일 밝혔다.

이번 브랜드 굿즈 제작은 ‘로지테인먼트’의 일환으로 모바일 택배게임과 카카오 이모티콘 이후 새로운 영역으로의 도전을 의미한다.

브랜드 굿즈는 초콜릿 기프트 세트, 블록 완구 2종, 차량 방향제, 연필 케이스 세트 총 5종으로 구성됐다.

한진은 브랜드 굿즈 5종을 고객 프로모션에 활용하고 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 1월 판매할 예정이다.

한진 관계자는 “브랜드 굿즈를 통해 택배·물류가 가진 매력을 전달할 것”이라며 “특히 MZ 세대, 키덜트족 등 더 많은 고객에게 한진의 다양한 모습을 재미있게 소개할 수 있으리라 기대한다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr