[신년사]박재식 저축은행중앙회장 “가계부채 리스크 선제적 관리지원”

[아시아경제 송승섭 기자]박재식 저축은행중앙회장이 코로나19 국면 기간 높아진 가계부채 리스크를 선제적으로 관리하겠다고 밝혔다.

3일 박재식 중앙회장은 신년사를 통해 “코로나19의 긴 터널을 거치는 과정에 불가피하게 높아진 가계부채 리스크에 대한 선제적 관리지원을 통해 저축은행이 안정적으로 연착륙할 수 있도록 하겠다”며 “중소기업 및 소상공인에 대한 금융지원을 확대하여 지역 및 서민경제에 다시 따뜻한 활력을 불어넣고자 한다”고 강조했다.

그러면서 “디지털뱅킹에 대한 투자 확대 및 웹뱅킹서비스, 미니뱅킹서비스 구축을 통해 고객이 더욱 편리하고 안전하게 금융거래를 할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

이어 “국회에 계류 중인 저축은행법 및 소송촉진특례법의 조속 처리추진 및 M&A규제 개선, 외부감사인 수검주기 개선, 높아지는 대출규제 대응 등 저축은행 관련 규제를 현실화함으로서 경영여건을 더 개선하겠다”면서 “지방중소형 저축은행의 영업역량 확충을 지원하고 금융소비자 친화적?맞춤형 금융환경 조성을 통해 업계 전반적인 성장을 유도하겠다”고 밝혔다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr