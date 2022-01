[아시아경제 지연진 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 210,000 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 126,710 전일가 209,000 2022.01.03 10:36 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 close 는 정의선·하언태·장재훈 각자 대표이사에서 하 대표가 사임하면서 정의선·장재훈 각자대표로 변경한다고 3일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr